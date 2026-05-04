Van'da 'windshear' alarmı! 2 uçak pisti pas geçti

Van’da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle iki yolcu uçağı iniş gerçekleştiremedi.

Ankara ve İstanbul’dan gelerek Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan iki uçak, rüzgarın iniş limitlerini aşması nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

WINDSHEAR NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

Uçakların iniş yapamamasında “windshear” olarak adlandırılan ani rüzgar değişimi riski etkili oldu. Bu durum, özellikle iniş ve kalkış anlarında uçuş güvenliğini ciddi şekilde riske atabiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş gerçekleştiremeyen uçaklar, güvenli şekilde Erzurum’a yönlendirildi.

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesinin ardından uçuşların planlandığı şekilde devam edeceğini bildirdi.