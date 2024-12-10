Van'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Van'ın Tuşba ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Van'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
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Van'ın Tuşba ilçesinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Van'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Van'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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