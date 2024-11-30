Van’daki Mısır Çarşısı’nda çıkan yangında 30 dükkan kül oldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı’nda akşam saatlerinde çıkan yangında 30 dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangına yaklaşık 5 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alınırken, esnaf büyük bir maddi zarar ile karşı karşıya kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Van’daki Mısır Çarşısı’nda çıkan yangında 30 dükkan kül oldu
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İpekyolu ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı’nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.  Çarşıda bulunan yaklaşık 200 dükkanın bulunduğu alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki dükkanları etkisi altına aldı. Yangında, yaklaşık 30 dükkan tamamen kullanılamaz hale gelirken, esnaf büyük bir mağduriyet yaşadı.

Yangının çıkmasının hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri de bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirerek vatandaşların alandan uzaklaşmasını sağladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise, yangın sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı bilgisini verdi.

Yangına müdahale etmek amacıyla yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alındı.

ESNAF YARDIMA KOŞTU

Yangını haber alan dükkan sahipleri, olay yerine gelerek zarar gören mallarını vatandaşların yardımıyla kurtarmaya çalıştı. Çarşıda yaklaşık 200 dükkan bulunduğunu belirten esnaflar, bu dükkanların yarısının aktif şekilde ticaret yaptığını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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