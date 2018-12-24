Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, 295 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamazken, Özalp ve Saray ilçelerinde eğitim-öğretime yarın için bir günlük ara verildiği belirtildi.. Van'da 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, 295 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamazken, Özalp ve Saray ilçelerinde eğitim-öğretime yarın için bir günlük ara verildiği belirtildi.. Van'da 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Van'da 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bahçesaray ve Çatak ile Gürpınar ilçesinin Kırkgeçit bölgesindeki tüm mahalle ve mezra yolları kapandı.

Başkale, Gevaş, Muradiye ve Saray ilçelerinde ise bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri ulaşımın sağlanamadığı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.