Son günlerin popüler dizisi 'Çukur'dan esinlenen Muş'un Varto ilçesindeki bazı esnaf, iş yerlerine 'Çukur' ismini verdi.

Ulusal bir televizyon kanalında 23 Ekim 2017 günü ilk bölümüyle ekranda olan 'Çukur' dizisine Muş'un Varto ilçesinde yaşayanlar önce tepki gösterdi ve RTÜK'e şikayet etti. Dizide rol icabı ünlü mafya lideri olarak 'Vartolu Saadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, Vartolular'ı kızdırmış, halk, ilçelerine yakışmayan, Varto isminin kullanarak mafyayla ve kırıp dökmekle adlandırılmasının hoş olmadığını ifade ederek, filmin kaldırılmasını istemişti. Aradan geçen zaman içinde Vartolu bazı esnaf iş yerlerine 'Çukur Manav' ismini verip, kahvehanelerde figürler asarak Çukur dizisine destek oldu.







Aşağı Çarşı'daki iş yerine Çukur Manav ismini veren Nesim Yıldız, İstanbul'da yaşadığını ve yaklaşık 3 ay önce Varto'ya gelip manav açtığını söyledi. Yıldız, "İstanbul'da Çukur dizisinin nam salmasının ardında arkadaşlarım arasında Vartolu olarak tanındım. Evlenince memleketim Varto'ya geldim. Diziye çok ilgi gösteriliyor. Bende bu nedenle iş yerime Çukur Manav ismini verdim. Gelen müşteriler çok ilgi gösteriyor ve fotoğraf çektirmeye geliyorlar. Ben de bu ilgiden çok mutluyum" dedi.







'Vartolu Saadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in fotoğrafı ve Çukur figürünü kahvehanesinin duvarına yaptıran Ümit Yağmur, "Çukur dizisinden esinlenerek ve gençlerin isteğiyle iş yerime 'Çukur'un Yeri' ismini verdim. Diziyi severek izliyoruz. Varto için güzel reklam oldu. Dizinin bir bölümünü memleketimizde çekmelerini istiyoruz" diye konuştu.