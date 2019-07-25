Vaşaklar küçüldü

İnsan eliyle yıpranan doğa gelecek kuşaklar için alarm eriyor. Son mesaj Kars'tan... Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre beslenme alanları küçülen vaşakların boyutları da küçüldü.

Bir bir yok ettiğimiz ormanlarla ekosistemin parçası hayvanların nesli tehlike altında.Kars'ın Sarıkamış ilçesi vaşakların en önemli yaşam alanlarından. Sarıçam ormanlarıyla birçok yabani hayvanı barındırıyor.Hamamlı, Sulu Dere, Cıbıltepe, Acısu, Kızılcubuk bölgesi ve Allahuekber dağları fotokapanlar kuruldu. 6 yıldır yürütülen çalışmalarda vaşakların temel besin kaynaklarının tükenmek üzere olduğu belirlendi.Vaşaklar karaca yerine tavşan ve küçük kemirgenlerle beslenmek zorunda kaldı. Bu yüzden vücud ölçülerinin küçüldüğü tespit edildi.Kuzey Doğa Derneği'nin, vaşakların gizemli yaşamlarına ilişkin çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sonucu bölgedeki vaşaklarla ilgili daha geniş kapsamlı veriler elde edilmesi umuluyor.ulusal.com.tr