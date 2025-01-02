Vatan Partili Metin Oğuz hayatını kaybetti: Zonguldak Madenci Yürüyüşünün liderlerindendi

Kalbi işçiyle attı, emekçilerin iktidarı için çalıştı. Büyük Zonguldak Madenci Yürüyüşünün işçi lideri, Vatan Partisi'nin eski Başkanlık Kurulu üyesi Metin Oğuz, kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Oğuz'un su şu sözleri akıllara geldi:

- Benim işçi sınıfı mücadelesinde yüzlerce eyleme, irili ufaklı önderliğim vardır, yaptım. Bundan da gurur duyuyorum. Ama hepsinde beni o işçi sınıfıyla birleştiren ve doğru şekilde yönlendiren doğru eylem çizgisi.)

Vatansız emeğin olmayacağını en iyi bilenlerdendi. O yüzden Zonguldak Maden yürüyüşünde Türkiye'nin Amerika yanında Körfez savaşına katılmasını engelleyen sloganları attırmıştı. Ayakları Türkiye toprağına basan siyasetlerle hareket etmişti.

- Aydınlıkçı arkadaşlarla daha doğrusu o zaman Sosyalist Parti’ydi, Sosyalist Parti’den arkadaşlarla, biz orada işçilerin önüne çıkıp, konuşmalar yaptık.

Bilgisi, ataklığı, iyimserliği ve özgüveniyle sadece işçiler ve işçi önderleri üzerinde değil sendikacılar üzerinde de büyük etkisi olan Oğuz, Madenci yürüyüşünde kritik müdahaleler yapmıştı:



- Ben Aydınlıkçılardan şunu öğrendim. Birincisi sabretmek. Biz biraz gençliğimizin de verdiği şeyle, sabırlı olmak Doğu Perinçek’in söylediği, benim hayatımda da düstur olarak elime aldığım ve çok benimsediğim en önemli şey, doğru eylem çizgisi diye bir politikalarının olması.

Hayatını emek hareketine ve partisine adayan Metin Oğuz, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından İstanbul'daki Çamlıca Mezarlığında toprağa verildi.