Vatan Partili ve Cumhuriyet aydını Türk edebiyatının usta yazarı İrfan Yalçın ebediyete uğurlandı

Türk edebiyatının usta yazarı ve çevirmen Vatan Partili İrfan Yalçın hayata gözlerini yumdu. ES//

Yaşamı boyunca çok sayıda ödül alan İrfan Yalçın çeşitli tiyatro oyunları kaleme aldı. 1934 yılında Zonguldak'ta doğan İrfan Yalçın’ın hikâye, eleştiri ve çevirileri Varlık, Türk Dili, Soyut, Gelecek, Yeditepe ve Yansıma dergilerinde yayımlandı.



“Ölümün Ağzı”, “Fareyi Öldürmek” ve “Genelevde Yas” gibi kitaplarıyla tanınan Yalçın’ın

eserlerinin hem biçimi hem de temaları edebiyat tarihimizde onu çok özgün bir yere taşıdı.

Pansiyon Huzur ve Fareyi Öldürmek adlı romanları sahneye, Genelevde Yas adlı romanı filme uyarlandı. Ölümün Ağzı adlı eseri Rusçaya çevrilerek yayımlandı. Eleştiri ve romanlarıyla ödüller aldı.

Yazarlığının yanı sıra edebi ve siyasi mücadelesi ile de tanının Yalçın, Vatan Partisi'nin 8. Kurultay Merkez Karar Kurulu üyeliği yaptı.

90 yaşında hayatını kaybeden Yalçın, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Bogasa mezarlığına defnedildi.

Cumhuriyet aydını İrfan Yalçın’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yalçın’ın eserleri üzerinden tek tek alıntılar yapan Perinçek mesajında, başsağlığı diledi:

“Türk romanının doruklarından, Vatan Partisi 8. Genel Kurultay MKK Üyesi, ciğeri kömür tozuyla dolu gerçek edebiyatın sahibi İrfan Yalçın’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. İrfan Yalçın, kendi dehlizlerinde sayıklamayan edebiyatın, toplumun acılarıyla ve sevinçleriyle yeşeren edebiyatın sessiz ustasıdır. İrfan Yalçın, kanımca Türk Romanının maden kuyularına terkedilmiş ama en seçkin örneklerinden birinin yazarıdır. Ölümün Ağzı, Türk romanının doruklarındandır. Dünyada madenciyi bu kadar insanca anlayan kaç roman var acaba? İrfan Yalçın’ın büyük hatırasını saygıyla anıyoruz. Değerli eşi Özden Hanım’a, ailesine, Türk Edebiyatı’na Vatan Partisi’ne ve Türk Milleti’ne başsağlığı diliyoruz.”