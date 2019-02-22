Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Mutluer, seçim çalışmalarına hız verdi. Tuncay Mutluer, Kars Valisi ve şehit aileleriyle görüştü

31 Mart seçimlerine geri sayım sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, Kars Valisi Türker Öksüz'ü ziyaret etti.



Bire bir görüşme yapan Mutluer, ziyaret çıkışı açıklama yaptı.



Efsane başkan adayı olarak tanınan Mutluer'in diğer adresi Kars Şehit ve Gaziler Derneği oldu.



Mutluer, dernek başkanı Muhsin Ağçay ile görüştü.



Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Mutluer, HDP Belediye başkan adayı Ayhan Bilgen'in reklam panosunda yer alan "Kars Bizimdir" sözlerine de tepki gösterdi.



Vatan Partisi adayı Mutluer 'Birliktelik' vurgusu yaptı.



HABER KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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