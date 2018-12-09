Vatan Partisi aday adayları Aydın'da yerel seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Yalçın Büyükdağlı ile Germencik Belediye Başkan aday adayı Veli Gelir, Germencik ilçesini dolaştı, esnafı ziyaret etti.

Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Yalçın Büyükdağlı ile Germencik Belediye Başkan aday adayı Veli Gelir, Aydın'ın Germencik ilçesini dolaştı.



Adaylar, Germencik esnafını tek tek ziyaret etti, halkın sorunlarını dinledi.



Germencikliler, adayları ilgiyle karşıladı, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. İlginç talepler de vardı.



Adaylar ve partililer esnafa andımızı hediye etti.



Bir lokantacı her masaya Andımız'ı koydu.



Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday adayı Yalçın Büyükdağlı ile Germencik Belediye Başkan aday adayı Veli Gelir, Germenciklilerin ilgisinden umutlu. Kapı kapı dolaşıyor, üretim ekonomisini, Aydın ve Germencik için yapacakları hizmetleri anlatıyorlar.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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