"Rant değil üretim için yola çıkan" Vatan Partisi yurt genelinde çalışmalarını sürüdürüyor. Düzce, Elazığ ve Sakarya'da düzenlenen basın toplantılarında Vatan Partisi adaylarını, adaylar ise projelerini açıkladı

Vatan Partisi dört koldan çalışıyor. Adaylar önce kendini tanıttı, ardından projelerini kamuoyuna anlattı.



Düzce, Elazığ ve Sakarya'da aday tanıtım ttörenleri yapıldı. Düzce'deki törene Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'da katıldı.



Eğitimci Fethi Sönmez yaklaşık 380 bin nufüsa sahip Düzce'yi yönetmeye aday oldu. Vatan Partisi adayı Sönmez, oldukça iddialı.



Vatan Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı ise İktisatçı-Yazar Mehmet Bedri Gültekin oldu.



"Hizmet İçin, Üretim İçin, Elazığ için" yola çıktığını vurgulayan Gültekin, 15 maddelik projelerini açıkladı. Gündeminde "Çıkar odaklı ittifaklar da" vardı.



Ekonomisi, tarım ve sanâyiye dayanan Sakarya'da da belediye başkan adayı tanıtıldı.



Vatan Partisi'nin adayı sosyolog, peyzaj teknikeri ve biyolojik gölet uzmanı Ali Aşkar oldu.



ulusal.com.tr