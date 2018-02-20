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Vatan Partisi, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'u makamında ziyaret etti

Aydın'da Vatan Partisi üyeleri, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye kelimesinin çıkarılmasına karşı birlik vurgusu yapıldı.

Vatan Partisi, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'u makamında ziyaret etti
Türkiye Barolar Birliği'nden "Türkiye" kelimesinin çıkarılmak istenmesine tepkiler sürüyor. 

Bu kapsamda  Vatan Partisi Aydın il başkanlığı, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'u ziyaret etti. 

Baro Başkanı Bozkurt, Afrin ve FETÖ vurgusu yaptı.

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak ise, değişikliğin kurumları böleceği görüşünde. 



HABER-KAMERA:GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
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