Türkiye Barolar Birliği'nden "Türkiye" kelimesinin çıkarılmak istenmesine tepkiler sürüyor.
Bu kapsamda Vatan Partisi Aydın il başkanlığı, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'u ziyaret etti.
Baro Başkanı Bozkurt, Afrin ve FETÖ vurgusu yaptı.
Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak ise, değişikliğin kurumları böleceği görüşünde.
HABER-KAMERA:GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
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