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Vatan Partisi Aydın Kuşadası'nda "Üretim Devrimi için birlik yemeği" düzenledi

Vatan Partisi Aydın Kuşadası'nda "Üretim Devrimi için birlik yemeği" düzenledi. Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, partilerine yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Vatan Partisi Aydın Kuşadası'nda "Üretim Devrimi için birlik yemeği" düzenledi

Vatan Partisi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Üretim Devrimi İçin Birlik Yemeği'nde buluştu. 

Yemeğe Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı. 

Perinçek, Türkiye'nin devrim sürecine girdiğini vurguladı. 

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Bahattin Nazlı da yemeğin önemini anlattı. 

Gecenin sonunda Doğu Perinçek Vatan Partisi'ne ve Öncü Gençlik kadrolarına yeni katılan üyelere rozet taktı.

Davetliler, canlı müzik eşliğinde yorgunluk attı, moral depoladı.


HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #aydın
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