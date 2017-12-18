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Vatan Partisi Denizli İl Yönetimi, Saadet Partisini ziyaret etti

Vatan Partisi Denizli İl Yönetimi, Saadet Partisini ziyaret etti. Ziyarette Kudüs konusu ve son gelişmeler değerlendirildi.

Vatan Partisi Denizli İl Yönetimi, Saadet Partisini ziyaret etti

Vatan Partisi Denizli İl Yönetimi, Saadet Partisi İl Yönetimini ziyaret etti. 

Vatan Partisi Denizli İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu, Amerika'nın Kudüs kararına karşı ortak bir tavır sergilenmesi gerektiğini söyledi. 

Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Eryılmaz da ziyaret için teşekkür etti. "Kudüs ortak noktamızdır" dedi.

Eryılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesinde alınan “Doğu Kudüs Filistin’in başkentidir” kararının eksik olduğunu söyledi.  



ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #denizli #saadet partisi #Kudüs
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