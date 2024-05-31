Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve Issuikai Örgütü Başkanı Kimura Mitsuhiro görüştü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Japonya’daki Vatansever İssuikai Örgütü’nün lideri Kimura Mitsuhiro ile görüştü.



Çevrimiçi yapılan toplantıda, Türkiye-Japonya ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin sorunu gibi birçok konu başlığı ele alındı.



Türkiye’ye yönelik ABD kaynaklı tehditlerin arttığına dikkat çeken Perinçek, son derece kritik bir hesaplaşma ve karar dönemine girildiğini belirtti. Türkiye’nin NATO Gladyo’sunu silahla ezen tek ülke olduğunun altını çizen Perinçek, ABD’nin PKK ve FETÖ’ye verdiği desteği hatırlattı.

ABD tehditlerine karşı Asya kuvvetlerinin birlikteliğine vurgu yapan Vatan Partisi lideri, Karadeniz’den Akdeniz’e oradan da Hürmüz Boğazına kadar tek cephe olduğunu belirtti.

Vatansever İssuikai Örgütü’nün lideri Mitsuhiro da Perinçek’in bu sözlerine karşılık “Batı Asya’da siz, Doğu Asya’da biz aynı cephedeyiz” yanıtını verdi.

Japonya’daki Amerikalılaştırmaya karşı kültürel direniş geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Mitsuhiro, “Bu konuda karşımıza çıkan engelleri aşmak yönünde çaba gösteriyoruz” dedi.

Mitsuhiro, Karadeniz’de ya Akdeniz’de dünyanın hiçbir yerinde ABD’nin egemenliğini kuvvetlendirecek girişimlere karşı olduklarını vurguladı.