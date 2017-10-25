Yurt genelinde karayolları üzerinde 172 tünel ücretsiz olarak kullanılıyor. Paralı tek tünel ise Muğla'da bulunuyor. Vatan Partisi bu duruma karşı kampanya başlattı. 70 bin imza toplayan Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal, Göcek Tüneli'nin ücretsiz olmasını istedi.

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Göcek Tüneli'ne son iki yılda 3 kez zam yapıldı. Vatan Partisi gidişata dur demek için kampanya başlattı.



Muğla'da 2006 yılında açılan Göcek Tüneli'ndeki uygulama tepki çekiyor. Çünkü araç geçişleri çok pahalı.



Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal, tünelin ücretli olmasına tepki gösterdi.



Kapmanya kapsamında Vatan Partisi 70 bin imza topladı.







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