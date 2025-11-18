Vatan Partisi Hatay Ali Başkut Kurultayı’nı tamamladı: Yeni yönetim ile Hatay’ın sorunlarını çözmeye kararlıyız

Vatan Partisi Hatay İl Başkanlığı, “Ali Başkut Kurultayı”nı gerçekleştirdi. Kurultayda hem hedefler hem de Hatay’ın temel sorunlarına ilişkin çözüm iradesi ortaya kondu.

Kurultayda üretim, deprem ve emek mücadelesinde öncü bir parti olma kararlılığı vurgulanırken, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, devrim sürecine girildiğini ifade etti.

Yönetime seçilen kurultay üyeleri, Hatay’da üreticilere ve emekçilere önderlik etmek için çalışacaklarını dile getirdi. Kurultayda emekli öğretmen Sadık Karakaş, Vatan Partisi Hatay İl Başkanı oldu.