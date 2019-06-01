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Vatan Partisi Honaz adayı Ahmet Gündüz kapı kapı geziyor

Yüksek Seçim Kurulu kararı ile 2 Haziran'da seçimin yenileneceği Denizli Honaz'da Vatan Partisi çalışmasını sürdürüyor. Vatan Partisi Honaz Belediye Başkan adayı Ahmet Gündüz, esnaf ziyaretleri yapıyor, köylere gidiyor, vatandaşın derdini dinleyip çözüm önerilerini anlatıyor

Vatan Partisi Honaz adayı Ahmet Gündüz kapı kapı geziyor

Gece gündüz demeden yapacaklarını anlatıyor, çözüm önerilerini sıralıyor.

Yüksek Seçim Kurulu kararı ile 2 Haziran'da seçimin yenileneceği yerlerden biri de Denizli Honaz.

Vatan Partisi Honaz Belediye Başkan adayı Ahmet Gündüz, ekibiyle birlikte mahalle mahalle, ev ev dolaşıyor.

Gündüz, vaatlerini herkese tek tek anlatıyor, Honaz halkının da derdini dinliyor.

3 İLÇEDE SEÇMEN YENİDEN SANDIĞA GİDECEK

YSK, kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirlediği Denizli Honaz olmak üzere 3 ilçede yeniden seçim kararı aldı. Buna göre, Artvin'in Yusufeli, Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidilecek.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #vatan partisi #denizli #honaz #ahmet gündüz
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