Vatan Partisi: "Hükümet keyfi düzenlemelerden vazgeçmeli, yoksa büyük emekçi eylemleriyle yüz yüze kalacak"
Birleşik Metal-İş Sendikası'nın dört iş yerinde başlattığı grevler Cumhurbaşkanı kararı ertelenmesine bir tepki de Vatan Partisi'nden geldi.
Ulusal Kanal'a konuşan Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, "Hükümet bu tutumdan vazgeçmeli, yoksa çok daha büyük emekçi eylemleriyle yüz yüze kalacak" dedi.
- Birleşik Metal İş'in aldığı grev kararını hükümetin güvenlik gerekçesiyle yasaklaması ya da ertelemesi hem kanunsuz hem de haksızdır.
Birleşik Metal-İş sendikasının başlattığı grevlere cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün erteleme geldi. Hükümetin bu tutumuna Vatan Partisi karşı çıktı:
- Sayın Cumhurbaşkanı kararını geri almalıdır. Haksızdır, kanunsuzdur. Kamu vicdanında hiçbir şekilde kabul görmez. İşçi sınıfı da bu tür davranışlara karşı cevabını verir.
Grevlerin "Milli Güvenlik" gerekçesiyle ertelenmesini yanlış bulan Karanlık, İşçilerin mücadelesinde toplumsal barışı ve huzuru bozan eylemin bulunmadığını söyledi. Alınan kararı "kanunsuz" olarak nitelendirdi.
- Kanunsuzdur, çünkü bu işkolundaki ve iş yerlerindeki grevin milli güvenlikle doğrudan bir ilgisi yoktur. Milli güvenlikle ilgisi olmadığı gibi toplumsal barış ve benzeri diğer kavramlarla da hiçbir ilgisi yoktur. Olsa olsa hükümetin işçileri, emekçileri ve işçi haklarını karşısına alarak işverenlerden yana onlara yaranmaya çalışan bir tutumun söz konusudur.
Hükümetin almış olduğu tutumların ve ülkede yaşanan ekonomik krizin vatandaşları zorladığını belirten Karanlık, işçi hareketinin çok daha büyük mücadelelere gebe olduğunu belirtti.
- Konfederasyonların ortak tutumu Çayırhan'da işçilerin özelleştirmeye karşı çok haklı ve büyük mücadelesi bütün Türkiye'nin Yakından takip ettiği Yine Polonez işçilerinin 150 güne yaklaşan haklı mücadelesi yani toplam olarak İşçi hareketinin ve emekçi hareketinin kabardığı bir süreçteyiz. Bir dalga geldi ve bu dalga daha da yükselecek. Şunu söylemek istiyorum, hükümet aklını başına almalı. Bu tür keyfi kanunsuz uygulamalarla işçi hareketinin işçilerin, emekçilerin, halkın hafta taleplerinin önüne geçmesi mümkün değildir.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi