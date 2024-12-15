Vatan Partisi: "Hükümet keyfi düzenlemelerden vazgeçmeli, yoksa büyük emekçi eylemleriyle yüz yüze kalacak"

Ulusal Kanal'a konuşan Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, "Hükümet bu tutumdan vazgeçmeli, yoksa çok daha büyük emekçi eylemleriyle yüz yüze kalacak" dedi.

- Birleşik Metal İş'in aldığı grev kararını hükümetin güvenlik gerekçesiyle yasaklaması ya da ertelemesi hem kanunsuz hem de haksızdır.

Birleşik Metal-İş sendikasının başlattığı grevlere cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün erteleme geldi. Hükümetin bu tutumuna Vatan Partisi karşı çıktı:

- Sayın Cumhurbaşkanı kararını geri almalıdır. Haksızdır, kanunsuzdur. Kamu vicdanında hiçbir şekilde kabul görmez. İşçi sınıfı da bu tür davranışlara karşı cevabını verir.

Grevlerin "Milli Güvenlik" gerekçesiyle ertelenmesini yanlış bulan Karanlık, İşçilerin mücadelesinde toplumsal barışı ve huzuru bozan eylemin bulunmadığını söyledi. Alınan kararı "kanunsuz" olarak nitelendirdi.

- Kanunsuzdur, çünkü bu işkolundaki ve iş yerlerindeki grevin milli güvenlikle doğrudan bir ilgisi yoktur. Milli güvenlikle ilgisi olmadığı gibi toplumsal barış ve benzeri diğer kavramlarla da hiçbir ilgisi yoktur. Olsa olsa hükümetin işçileri, emekçileri ve işçi haklarını karşısına alarak işverenlerden yana onlara yaranmaya çalışan bir tutumun söz konusudur.

Hükümetin almış olduğu tutumların ve ülkede yaşanan ekonomik krizin vatandaşları zorladığını belirten Karanlık, işçi hareketinin çok daha büyük mücadelelere gebe olduğunu belirtti.