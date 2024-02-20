Vatan Partisi İBB Başkan adayı esnafın sorunlarını dinledi

İbrahim Okan Özkan: Bu zorluklar döneminde Vatan Partisi’ne daha çok ihtiyaç duyulacak.

Genç aday İbrahim Okan Özkan, "Gençler için ne yapmak istiyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. "Beraber kazanacağız." dedi.

İbrahim Okan Özkan: Ben de 30 yaşındayım şu an gençliğin isteği iş bulmak

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Esnafla ve gençlerle sohbet etti.

Gençlerle sohbet eden Özkan, sığınmacı soruna karşı çözümü de anlattı.

SURİYE İLE ANLAŞMA YAPILACAK

İbrahim Okan Özkan, İstanbul'u daha yaşanır bir hale getirmek projelerini de sıraladı