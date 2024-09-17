Vatan Partisi işçilerin yanında
Sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve Polonez Fabrikası önünde eylem yaptıkları için gözlatına alınan 85 işçi serbest bırakıldı. Çatalca Kaymakamlığı fabrika önündeki eyleme izin vermedi. Emekçiler de Kaymakamlık önüne gitti, karardan vazgeçilmesini talep ettiler.
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Tek Gıda İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez Fabrikası işçilerinin mücadelesi 61 gündür sürüyor.
İstanbul Çatalca'daki fabrikaya kanuna aykırı olarak soktuğu taşeron işçilerin girişini engelledikleri için gözaltına alınan 85 işçi serbest bırakıldı. Kaymakamlık fabrika önündeki eylemi engelledi. Bunun üzerine Tek Gıda İş Sendikası yöneticileri ile işçiler Çatalca Kaymakamlığı önüne gitti. İşçiler kaymakamlıktan fabrika önündeki eylem yerlerini geri almak istediklerini belirtti.
- Eğer bizim eylem yerimiz kapatılmışsa. Çatalca Kaymakamı tarafından kapatılmıştır. Bizim barışçıl anlamındaki eylem yerimiz yasaların bize verdiği eylem yerimizin açılmasını istiyoruz.
İşçilerin eylemine Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık da katıldı. Karanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı göreve çağırdı.
- Bu mücadelenin haklı olduğunu yasal olduğunu, anayasaya uygun olduğunu saptayan çalışma bakanlığı, gelinen bu aşamada olayı seyretmekle yetinemez. Bakanlık, yetkilerini ve olanaklarını kullanarak işçilerin işe alınması ve sendikanın kabul edilmesi için müdahalede bulunması lazım.