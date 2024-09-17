Vatan Partisi işçilerin yanında

Tek Gıda İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez Fabrikası işçilerinin mücadelesi 61 gündür sürüyor.



İstanbul Çatalca'daki fabrikaya kanuna aykırı olarak soktuğu taşeron işçilerin girişini engelledikleri için gözaltına alınan 85 işçi serbest bırakıldı. Kaymakamlık fabrika önündeki eylemi engelledi. Bunun üzerine Tek Gıda İş Sendikası yöneticileri ile işçiler Çatalca Kaymakamlığı önüne gitti. İşçiler kaymakamlıktan fabrika önündeki eylem yerlerini geri almak istediklerini belirtti.

- Eğer bizim eylem yerimiz kapatılmışsa. Çatalca Kaymakamı tarafından kapatılmıştır. Bizim barışçıl anlamındaki eylem yerimiz yasaların bize verdiği eylem yerimizin açılmasını istiyoruz.

İşçilerin eylemine Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık da katıldı. Karanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı göreve çağırdı.