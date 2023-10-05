Vatan Partisi İşçinin Sesini Duydu! Kocaeli'de İşçiler Aylardır Grevde

İşçiler yine alanlara çıktı, seslerini işverene yöneticilere duyurma çalıştılar. "Fazlasını değil emeğimizin karşılığını istiyoruz." dediler. Onları duyan yine Vatan Partisi oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fiberoptik kablo üreten Corning işçileri düşük maaşa artık çalışmak istemedi. 220 işçi 10 bin ile 12 bin arasında maaş alıyordu.

İşveren ile masaya oturan Lastik İş Sendikası % 120 zam istedi. Buna karşılık işveren % 60 önerdi. İşçiler grev ilan etti. Hak mücadelesi başladı.

Emekçinin mücadelesine Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan destek geldi. İşçilerle omuz omuza açıklama yaptı. Bursalı, bu mücadelenin zaferle sonuçlanacağını söyledi, "Sizinleyiz." dedi.