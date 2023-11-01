Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan'dan İstanbul'daki Nüfus Artışına Çözüm Önerileri

Beklenen Marmara depremine ilişkin bazı hazırlıklar yapılsa da her geçen gün artan nüfus ile boğuşan İstanbul’un tehlikesi azalmıyor.



Uzmanlar kenti genişleten ve nüfus yoğunluğunu arttıracak Kanal İstanbul projesine karşı dursa da projeden vazgeçilmiyor. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan da “İstanbul’a kanal değil Anadolu’ya kaynak! Sözleriyle depreme karşı yapılması gerekenleri anlattı.



İstanbul’da nüfus yoğunluğu sadece deprem için riskli olmakla kalmıyor. Yaşanan konut sorunundan trafik çilesine kadar pek çok noktada artan nüfus şehri yaşanılmaz hale getiriyor.



Özkan, İstanbul’un finans ve kültür merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.



