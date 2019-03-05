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Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer: Engelsizler şehri kuracağız!

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, Kars Dolunay Derneği'nde engelli yurttaşlarla buluştu. Mutluer seçim bildirgesindeki 'Engelsiz şehir' maddesini hatırlatarak 'Engelli yurttaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapacağız' ifadelerini kullandı

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer: Engelsizler şehri kuracağız!

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, Kars Dolunay Derneği'nde engelli yurttaşlarla biraraya geldi. Mutluer'in beraberindeki heyette, Vatan Partisi Kars Belediye Meclisi 1. Sıra adayı Muharrem Yerli, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem ve Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Güven vardı.

Ziyarette, Kars Dolunay Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Ocak, Kars'ta eğitimden sağlık hizmetlerine kadar geliştirilmesi gereken sorunlar dile getirdi. Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer de “Bu sorunlara çözümü, seçim bildirgemizde 'Engelsiz Şehir' anahtar cümlesiyle vaad ettik. İnşallah, bunu gerçekleştireceğiz. Engelli yurttaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapacağız” dedi.

HASTA YAKINLARINA ÜCRETSİZ KONUK EVİ

Mutluer açıklamasının devamında, “Buna ek olarak hasta yakınlarına ücretsiz konukevi sağlayacağız. Seçildiğimiz takdirde bu vaatlerimizi teker teker uygulamaya başlayacağız” diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #kars #tuncay mutler #engelsin şehir
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