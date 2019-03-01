Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Kars esnafını ziyaretinde, “Esnaflar üzerinde hangi projeniz var?” sorusuna, Mutluer, “Tabi ki birden fazla projemiz var. Bunu da yakın zamanda yaptığımız basın toplantısı, kurum toplantıları ve devam eden esnaf ziyaretlerimizde dile getiriyoruz. Temelsiz, hayal ürünü yamalı projelerden ziyade gerçekçi projeleri Kars halkına sunuyoruz” dedi.



ESNAFIMIZI KORUYACAĞIZ



Mutluer, “Birinci olarak, esnafımıza yönelik projelerimizin temeli 'Yerel esnafımızı korumak ve çarşılarımızı bununla beraber şenlendirmek' üzerine inşa ediyoruz. Bunun için üstün uğraş gösteriyoruz. İkinci olarak, Küçük Sanayi Sitemizde ve organize sanayi bölgemizde esnafımızın ve zanaatkarımızın her türlü belediye hizmetlerinden faydalanması için gereken imkanları sağlamayı vaat ediyoruz. Karsımızın, o bölgemizin, çevresini ve yollarını bakımlı hale getireceğiz. Elbirliği ile bunu başaracağız” açıklamalarında bulundu.