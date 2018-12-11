Yerel seçimlere iddialı isimlerle hazırlanan Vatan Partisi, Kars Belediye Başkanı adayını açıkladı. Bir dönem MHP'den Kars Belediye Başkanlığı yapan Tuncay Mutluer , 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yarışacak isim oldu. Adaylığını açıklayan Mutluer, seçilirse Kars için yapacaklarını da anlattı.

Yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığı yarışı heyecanlı geçecek. Başkanlık için en iddialı isim Vatan Partisi'nin.



Vatan Partisi 31 Mart 2019 seçimlerinde Kars Belediye Başkanlığı için bölge halkının yakından tanıdığı biri isimi aday gösterdi. O isim 1994-1999 yılları arasında MHP'den belediye başkanlığı yapan Tuncay Mutluer.



2017 yılından MHP'den istifa ederek Vatan Partisi'ne geçen Mutluer, partinin Kars İl Başkanı olarak görev yapıyordu.



Adaylığını açıklayan Mutluer, yarışın en öne çıkan ismi... Daha önce Kars için yaptıklarını anlatan Tuncer Mutluer, sorunları anlattı, gelecek planlarını paylaştı.



Vatan Partisi Kars Belediye Başkanı Adayı Tuncay Mutluer, Karslılardan oy istedi.







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