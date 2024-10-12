Vatan Partisi: "Köfteci Yusuf'operasyon var"

280 şubesi olan ve tağşiş iddialarını ilk günden bu yana reddeden Köfteci Yusuf'tan açıklama yapıldı. İşletme sahibi Yusuf Akkaş, "yabancı firma olsaydık bize dokunamazlardı, hak yerini bulacak" dedi.

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İlk günden bu yana kendisine kumpas kurulduğunu söyledi, domuz eti iddialarını kabul etmedi. 280 şubeli restoran zinciri sahibi Yusuf Akkaş, açıklama yaptı.

Sosyal medyada büyük destek gören Köfteci Yusuf, yaşananlara tepki gösterdi.

12 bin çalışanı olan milli köfteci Akkaş, denetimlerde yaşanan bir olayı da anlattı.

Ürünlerinde domuz eti kullanılmadığını ve numune alınırken teknik hatalar yapıldığı söyleyen Akkaş, kumpastan daha güçlü çıkacaklarını söyledi.

Vatan Partisi konunun yakından takipçisi. İlk açıklamada "Sabotaj" yapıldığına dikkat çekildi.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, Köfteci Yusuf'un şubelerinden birine giderek, "operasyonun karşısındayız" mesajı verdi. Yerli markanın piyasadan silinmek istendiğini söyledi.

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