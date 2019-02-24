Vatan Partisi’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Koç, partinin il merkezinde düzenlenen toplantıda, genel bir değerlendirme yaptıktan sonra, yerel yönetim programı ile Malatya için hedeflerini açıkladı

Vatan Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Koç, Vatan Partisi İl merkezinde düzenlenen, parti yöneticileri ile partililerin de katıldığı toplantıda şunları söyledi:



“Türkiye, Sistem Partileriyle yürüdüğü yolun sonuna gelmiştir. Artık böyle gitmez!



Borcu borçla çevirdiğimiz dönemin sonundayız. İflaslar, kapanan fabrikalar, işten atılan emekçiler, ürünü tarlada kalan çiftçiler, sinek avlayan çarşılar; manzara budur.



1980’den bu yana iktidar koltuklarına oturanlar, Amerika’nın dayattığı programı uyguladılar. Üretimi yıkıma uğrattılar. Ülkeyi borca batırdılar.



Cumhur İttifakı Cumhura karşı! Millet İttifakı milleti bölüyor!



AK Parti seçenek değil, borç batağı!



CHP-İyi Parti seçenek değil, HDP/PKK ile ittifakın sonu karanlık!



Türkiye’nin önünde tek seçenek var: O da sınanmış kadroları, hayatın içinde doğruluğu test edilmiş Programı ve Türkiye’nin kaderine yön veren başarıları ile Vatan Partisi’dir.”



YEREL YÖNETİM PROGRAMI



Vatan Partisi'nin Yerel Yönetimler konusunda uzman kadrolarının çalışması sonucunda ayrıntılı bir program hazırlandığını kaydeden Koç, seçim kampanyası boyunca halka açıklayacakları programı şöyle özetledi:



1.Milli Kent – Önce Bağımsızlık,

2. Demokratik Kent – Halk Meclisleriyle Yönetim,

3. Üreten Kent – Üretim Baş Tacı,

4. İnsancıl Kent – Önce Vatandaş,

5. Toplumcu Kent – Önce Elbirliği,

6. Özgür Kent – Söz Halkın,

7. Çağdaş Kent – Önce Aydınlanma,

8. Doğal Kent – Önce Yeşil, Önce Mavi,

9. Güzel Kent – Sanatçının Güzel Eli,

10. Kadıncıl Kent – Kadınlar Önde,

11. Çocukların ve Gençliğin Kenti – Geleceğimize Güvence,

12. Engelsiz Kent – Engellilere Özen



İŞTE HEDEFLER



Koç, “Yerel Yönetim Programımız çerçevesinde Malatya için özel olarak belirtmek ihtiyacını duyduğumuz hususlar ise şu maddelerden oluşuyor” diyerek şunları kaydetti:



1- Taşeron sistemine son verilecek! Belediye tüm hizmetlerini ve yatırımlarını; kendi yöneticisi, teknik elemanı ve işçisi ile yapacak. Böylece taşerona aktarılan rant belediyeye kalacak ve bununla ihtiyacı olan yurttaşlar arasından yeni personel istihdam edilecek.



2. Üreten Türkiye, Üreten Malatya: Malatyamız’ı Doğu Anadolu’nun sanayi ve ticaret merkezi yapacağız.



3. Şehrimizin alt yapısı baştan sona yenilenecek, her yağmurdan sonra sokakların sel baskınlarına uğraması önlenecek.



4. Küçük esnafı koruyacağız. AVM’ler şehir dışına çıkarılacak.



5. Belediye Başkanının maaşı, en yüksek işçi maaşından fazla olmayacak. Başkan ve Belediye Meclis üyeleri göreve başladıklarının ilk günü mal varlıklarını halka açıklayacak.



6. Belediyenin hesapları şeffaf olacak. Bütçe görüşme toplantıları, dileyen yurttaşlara açık olacak. Belediyenin gelir ve giderleri belli aralarla bütün halkın bilgisine sunulacak.



7. Şehrimizin en doğusu ile en batısı arasında işleyecek Raylı Ulaşım Sistemi hizmete girecek.



8. Kentsel dönüşüm projesi, yurttaşlar mağdur edilmeden belediye olanakları ile gerçekleştirilecek.



9. Belediye Meclisimiz en geç altı ayda bir bütün mahalle muhtarları, meslek odaları ile sendikalar ve demokratik kitle örgütleri yöneticilerinin katılımıyla toplanacak, şehrin sorunları tartışılacak ve çözümler oluşturulacak.



10. Belediye, Valilik ve İnönü Üniversitemizin her alanda sıkı işbirliği gerçekleştirilerek, Malatya’nın ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel zenginliği gün ışığına çıkarılacak.



11. Ekonomik durumu uygun olmayan öğrencilerimizin ücretsiz yararlanacağı belediye öğrenci yurtları açılacak. Ulaşım, öğrenciler için parasız olacak.



12. Belediyemiz şiddet gören ve korunmaya muhtaç kadınlarımız için sığınma evi kuracak, ihtiyacı olan kadınlarımızın istihdam edileceği atölyeler açacak.



13. Kişi başına yeşil alan Türkiye ortalamasının üzerine çıkarılacak, şehrimizin bütün mahalleleri park ve bahçelerle donatılacaktır. Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde Malatya genelinin ağaçlandırılması için seferberlik başlatılacaktır.



14. Malatyalı çiftçi ve üreticilerimizin belediyemiz öncülüğünde kooperatifleşmesini sağlayarak ve çiftçi ve üreticilerimizle eşgüdümlü çalışarak ürettikleri ürünleri yurt genelinde pazarlamak.”