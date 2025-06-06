Vatan Partisi MKK Üyesi Barbaros Bahçelioğlu hayatını kaybetti

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Kitle Örgütleri Bürosu Başkanı Barbaros Bahçelioğlu hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Vatan Partisi MKK Üyesi Barbaros Bahçelioğlu hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Yaşamı boyunca partisine ve halkına adanmış bir duruş sergileyen devrimci kişiliği ve kararlılığıyla tanınan Dr. Barbaros Bahçelioğlu hayatını kaybetti.

Vatan Partisi MKK Üyesi Barbaros Bahçelioğlu hayatını kaybetti - Resim : 1

Merhum Bahçelioğlu’nun ailesine, yakınlarına ve tüm Vatan Partisi camiasına baş sağlığı dileriz.

Cenaze törenine dair bilgiler ilerleyen saatler paylaşılacaktır.

Adana’da feci kaza: Ambulansla çarpışan otomobilde 1 ölü, 3 yaralıAdana’da feci kaza: Ambulansla çarpışan otomobilde 1 ölü, 3 yaralıYurt
vatan partisi hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
Ünlü markalarda sahte ürün tespiti, Bakanlık tek tek açıkladı
Vatan Partisi’nden Toros Gübre işçilerine destek
FETÖ'ye esnaf kalkanı
RTÜK ve CKD’den yayıncılara toplumsal sorumluluk çağrısı
NATO Tatbikatında dikkat çeken senaryo
Kurban Bayramında sağlıklı beslenme
İsrail'in saldırıları sürüyor
MSB'den Yunanistan'a harita tepkisi
CHP’de deprem
Özgür Özel’e bir soruşturma daha!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun 13 il için sıcak hava alarmı: Meteoroloji uyardı, tedbirli olun
Bayramda akaryakıt cep yakıyor: İşte 6 Haziran benzin ve motorin fiyatları Bayramda akaryakıt cep yakıyor: İşte 6 Haziran benzin ve motorin fiyatları
Son dakika deprem mi oldu? 6 Haziran 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi! Son dakika deprem mi oldu? 6 Haziran 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!
Feci kaza! Konya’da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var Feci kaza! Konya’da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var