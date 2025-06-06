Vatan Partisi MKK Üyesi Barbaros Bahçelioğlu hayatını kaybetti
Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Kitle Örgütleri Bürosu Başkanı Barbaros Bahçelioğlu hayatını kaybetti.
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Yaşamı boyunca partisine ve halkına adanmış bir duruş sergileyen devrimci kişiliği ve kararlılığıyla tanınan Dr. Barbaros Bahçelioğlu hayatını kaybetti.
Merhum Bahçelioğlu’nun ailesine, yakınlarına ve tüm Vatan Partisi camiasına baş sağlığı dileriz.
Cenaze törenine dair bilgiler ilerleyen saatler paylaşılacaktır.