Vatan Partisi MKK Üyesi Yurtçiçek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vatan Partisi'nin yarım asrı aşan devrimci önderi Bayram Yurtçiçek mücadele arkadaşları ve ailesi tarafından ebediyete uğurlandı. Dostları, Yurtçiçek'in azminin ve Aydınlıkçı karakterinin geleceğe miras kaldığını vurguladı.

Vatan Partisi MKK Üyesi Yurtçiçek Son Yolculuğuna Uğurlandı
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Bayram Yurtçiçek son yolculuğuna uğurlandı.

Bayram Yurtçiçek için Vatan Partisi Genel Merkezi'nde bir tören yapıldı.

Törende, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Karanlık ve Partinin yöneticilerinden eşi Gönül Güçlü Yurtçiçek konuşmalar yaptı.

Bayram Yurtçiçek, Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer, Yurtçiçek'in kabri başında Genel Başkan Doğu Perinçek'in taziye mesajını okudu.

Yurtçiçek'in dostları veda mesajlarını da paylaştı.

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