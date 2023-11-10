Vatan Partisi MKK Üyesi Yurtçiçek Son Yolculuğuna Uğurlandı



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Bayram Yurtçiçek son yolculuğuna uğurlandı.



Bayram Yurtçiçek için Vatan Partisi Genel Merkezi'nde bir tören yapıldı.



Törende, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Karanlık ve Partinin yöneticilerinden eşi Gönül Güçlü Yurtçiçek konuşmalar yaptı.



Bayram Yurtçiçek, Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.



Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer, Yurtçiçek'in kabri başında Genel Başkan Doğu Perinçek'in taziye mesajını okudu.



Yurtçiçek'in dostları veda mesajlarını da paylaştı.



