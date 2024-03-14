Vatan Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Emre Aykın: "Siyasi şovlara gerek yok!"

Vatan Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Emre Aykın, CHP’li Büyükşehir Adayı Ahmet Aras ile İyi Partili Bodrum Belediye Başkan Aday Raşit Emir Süer'in tartışmasını yorumladı.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

Vatan Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Emre Aykın, CHP’li Büyükşehir Adayı Ahmet Aras ile İyi Partili Bodrum Belediye Başkan Aday Raşit Emir Süer'in tartışmasını yorumladı. Aykın, Vatan Partisi’nin gündeminde siyasi şovlarla değil halkın gerçek sorunları var dedi.


CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile İyi Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer arasında tokalaşmama krizi tartışmaya neden olmuştu. Konu sosyal medya yoluyla gündemi meşgul etmişti. Vatan Partisi Muğla Büyükşehir Adayı Avukat Emre Aykın tartışmayı siyasi şov olarak yorumladı.

Yapılan işin hazırlıklı olduğuna dikkat çeken Aykın, tartışmanın adayların ciddiyetine yakışmadığını belirtti.

Aykın siyasi şovlar milletin gündeminde olmadığını belirtti. Vatan Partisi Türkiyenin gerçek gündem leriyle seçmenin karşısında olduğunu söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# muğla # Emre Aykın # 31 mart seçimleri
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