Vatan Partisi İzmir İşçi- Sendika Bürosu grev kararı alan İZBAN işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Merkez Karar Kurulu üyesi ve İzmir İşçi-Sendika Büro başkanı Talat Özdemir ve beraberindeki heyet İzmir Banliyö Sistemi İşletmeciliği A.Ş ile anlaşmaya varamayan ve greve çıkan İZBAN işçilerini ziyaret

etti.



Demir Yol-İş Sendikası ve İzmir Banliyö sistemi İşletmeciliği A.Ş arasında Temmuz ayından beri sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün atadığı arabulucunun da uyuşmazlığı çözememesinden dolayı 9 Kasım 2018 tarihinde grev kararı alındı.



İZBAN A.Ş ‘nın %12 ila %16 arasındaki zam teklifine karşı Demir Yol-İş Sendikası enflasyon oranını da göz önünde bulundurarak %28 zam teklifinde bulundu.



Demir Yol- İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Erbüz; İşveren yeni bir ücret teklifi yapmıyor. Görüşmelerde bir yere varamıyoruz. İşverenin emekçilerin refah seviyesini enflasyon karşısında korumak zorunda. Sadece geçen aydan %9.20 kayıp var.

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Çalışanlar enflasyon altında eziliyor. Durum böyle iken kimse bizden bu sözleşmeye imza atmamızı beklemesin.’’ dedi.