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Vatan Partisi'ne katılımlar devam ediyor

Açıklamalarıyla gündemi belirleyen Vatan Partisi'ne, Mersin'de yeni öncüler katıldı. Hak ve Eşitlik Partisi'nden ayrılıp siyasete Vatan Cephesine katılma kararı alan yeni üyelere, parti rozetleri düzenlenen törenle takıldı.

Vatan Partisi'ne katılımlar devam ediyor

Vatan Partisi'ne katılımlar devam ediyor.

Mersin'de Hak ve Eşitlik Partisi'nden ayrılan yurttaşlar Vatan Partisi'ne katıldı.

HEPAR Mezitli ilçesi kurucu başkanı olan Özkan Kılınç ve arkadaşları, Vatan mücadelesinde yerini aldı.

Yeni üyelere rozetlerini, Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Lerzan Özgenç taktı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi
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