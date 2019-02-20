Kars seçim çalışmalarının yoğun geçtiği noktalardan biri... Vatan Partisi'nin iddialı Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, İyi Parti Belediye başkan adayını ziyaret etti. Mutluer'in bir sonraki adresi Küçük Sanayi sitesi oldu.

Çalışmalar hızlandı. Adaylar ziyaretlerini sürdürüyor, partileri için oy istiyor. Kars'ta o noktalardan biri.



Vatan Partisi'nin Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, daha önce kendisini ziyaret eden İyi Parti Kars Belediye Başkan adayı Settar Kaya ile bir araya geldi.



Ziyarette keyifli anlar yaşandı.



Mutluer, Karslılar tarafından sevilip sayılıyor. Gittiği her noktda güler yüzle karşılaşan Mutluer'in diğer bir adresi Küçük Sanayi sitesi Başkanlığı oldu.



Sanayi Sitesi Başkanı Namık Acar, görüşmede sorunlarını anlattı.



Belediye başkanlığı döneminde sorunlara çözüm üreten Mutluer'den beklenti büyük.



Kars'ı çok iyi bilen Mutluer, kazandığı takdirde esnaf için gerekeni yapacağını söyledi.



HABER KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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