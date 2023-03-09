Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı: "Türk kadını erdemlidir ve kahramandır"

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Ulusal Kanal yayınına konuk oldu. Ayvalı, kadın emeğinin Türkiye'deki rolünü anlatırken kadını hedef alan emperyalist planlara da dikkat çekti.

Ayvalı deprem bölgesinde kadınların rolünden bahsederek şunları söyledi:

- Deprem sürecinde kadınlarda bu büyük milletin fertleri olarak en ön cephede yerlerini aldılar. Kadınların dayanışma ruhunu yansıtan sayısız örnek var. Bu örneklerin her biri Türk kadının kahraman karakterini ve erdemlerini ortaya koyan örnekler. Baktığınız zaman 'işte Türk kadını budur' diyorsunuz.

Kadınların fedakarlıklarından örnekler veren Ayvalı durumu şöyle ifade etti:

- Çok fazla örnek var aklımda tüm kadımlarımızı emeğini yansıtmaz ama olanlardan söylemek gerekirse mesela şehit annelerimizden biri oğlunun elbiselerini toplayarak deprem bölgesine gönderen annelerimiz oldu, neyi var neyi yoksa hayvanlarını satarak destek veren tüm gün tandır başında bölgeye yemek yapan annelerimiz oldu sağlıkçı, polis, asker kadınlarımız vardı bu süreçte. Nereye bakarsanız bakın kadınlar vardı.