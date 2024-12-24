Vatan Partisi ve TGB'den Menemen Belediye Başkanı'na tepki: "Türk devletine meydan okuyan başkan görevinde kalamaz"

Vatan Partisi ve TGB üyeleri, Şehit Asteğmen Kubilay’ı katledenlerden Esad Erbili’nin mezarını ziyaret eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Türk devletine meydan okuyan başkanın görevinde kalamayacağı vurgulandı, "derhal görevinden alınması" istendi.

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Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı andılar. Onu katledenlerden Esad Erbili’nin mezarını ziyaret eden AK Partili Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a tepki gösterdiler.

İzmir’de Vatan Partisi ve TGB üyeleri, Menemen Belediyesi önünde bir araya geldi. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk, olayı provokasyon olarak niteledi, "Türk Devleti hepimiz için çok önemli" dedi. Devlete meydan okuyan belediye başkanının görevden alınması gerektiğini söyledi.

Serhan Bolluk, "Kubilay bugündür, Kubilay gelecektir. Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne siper oldu. Siz kimsiniz beyefendi? O gün devlete, devletimize meydan okuyanlardan mısınız? Yapamazsınız, elinizden gelmez. Orada kalırsınız. Ne bu devlet, ne bu millet size izin vermez. Tıpkı o zaman olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız, dikkatli olun lütfen. Böyle bir adam görevinde kalamaz. Türk devletine meydan okuyan görevinde kalmaz. Hele hele o böyle kamu görevlisiyse. Derhal görevden alınmalıdır. Kayyım mı atanır, başka ne tedbir alınır yasal olarak, onu yine devletimiz bilir. Ne yapılacaksa yapılır." dedi.

TGB İzmir İl Başkanı Enes Somun da Amerikan emperyalizminin Türkiye’ye dayattığı gericiliğe ve bölücülüğe karşı mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Enes Somun, "Kubilay, Cumhuriyetimizin, Cumhuriyet Devrimimizin fedaisidir. Cumhuriyetimizin şehididir ve Türk milletinin şehididir. Cumhuriyet devrimlerine isyan ederek, Cumhuriyet Devrimlerine kafa tutarak bu şekilde mi bir belediye yönetim anlayışınız olacak? Bu vatan Cumhuriyete düşmanlık edenlerin değil, bağımsızlık için kurşunlara karşı ‘yaşasın Türk inkılabı’ diyen Kubilayların. Cumhuriyetimiz için mücadele edeceğiz, kanımızı vereceğiz, canımızı vereceğiz ama cumhuriyetimizi, devletimizi ve bağımsızlığımız gericiliğe ve bölücülüğe teslim etmeyeceğiz. Hepimiz Kubilay’ız, görevlere hazırız." dedi.

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