Vatandaş almadığı hizmetin bedelini ödüyor. Köprü geçişleri için verilen garantiler, vatandaşın cebinden çıkıyor. Devlet garantili özel sektör yatırımlarında, zararı karşılamak için bütçeye ek ödenek konulacak.

Hükümet bütçe açıkları için önlemin almaya hazırlanıyor. MTV zammı, Kurumlar Vergisi artışı bu tedbirlerden bazıları...Maliye Bakanı Naci Ağbal ''Kamu Özel İşbirliği Projeleri'' olarak adlandırdığı, otoyol, köprüler ve şehir hastaneleri için bütçeye 6.2 milyar ödenek konulacağını açıkladı.Köprü,otoyol ve hastaneler için gereken para bütçe açığının yüzde 10'una denk geliyor. Ulusal Kanal Günaydın Türkiye programına konuk olan ekonomist Profosör Doktor Esender Korkmaz enflasyon uyarısı yaptı.Köprülerden vatandaş geçse de geçmese de cebinden para ödeyecek. Maliye politikalarının tutarlı olması ekonomi açısından önemli bir yer tutarken Ankara'da kafalar karışık. Vatandaşı vuracak vergi politikalarıyla projelere verilen garantilere ödenek sağlanmaya çalışılıyor.