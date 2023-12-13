Vatandaş Çözüm İstiyor

Beşiktaş Arnavutköy sahilinde denizanaları, sahil boyunca yer yer yoğunluk oluştururken suyun üzerinde biriken evsel atıklar dikkat çekti.



Bölgede oturanlar ve balık tutanlar kirlilikten yakındı.



Yurttaşlar yazın sahilin temiz olduğunu ancak kış aylarında bu manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Deniz yüzeyinden okyanusların en derinlerine kadar her yerde yaşam alanı bulan denizanalarının kirlilikten dolayı arttığı belirtiliyor.



