Vatandaş Çözüm İstiyor
İstanbul'da Arnavutköy sahilinde yoğun kirlilik nedeniyle çok sayıda denizanası görüldü. Balık tutan vatandaşlar çözüm arıyor.
Beşiktaş Arnavutköy sahilinde denizanaları, sahil boyunca yer yer yoğunluk oluştururken suyun üzerinde biriken evsel atıklar dikkat çekti.
Bölgede oturanlar ve balık tutanlar kirlilikten yakındı.
Yurttaşlar yazın sahilin temiz olduğunu ancak kış aylarında bu manzarayla karşılaştıklarını söyledi.
Deniz yüzeyinden okyanusların en derinlerine kadar her yerde yaşam alanı bulan denizanalarının kirlilikten dolayı arttığı belirtiliyor.
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