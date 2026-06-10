Vatandaş geçim koşullarında iyileştirme bekliyor: Zam, enflasyon, eriyen maaş

Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları dar gelirliyi krize sürüklüyor. Geçim koşulları her geçen gün ağırlaşıyor.

Yüksek enflasyon, fahiş kiralar ve eriyen maaşlar karşısında çaresiz kalan vatandaş, yükü artık omuzlayamıyor.

Hataylılar ekonominin düzelmesi için ciddi adımlar bekliyor. Peş peşe gelen zamlar ve alım gücünün dibe vurması nedeniyle sokaktan "Geçinemiyoruz" sesleri yükseliyor.

Geçen hafta yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak açıklandı. Vatandaş rakamlarının piyasadaki fiyatlarla uyuşmadığını söylüyor.

Ekonomik kriz sadece mutfağı ve barınmayı değil, halkın sosyal yaşamını da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar artık sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetleri bir kenara bıraktıklarını anlatıyor.