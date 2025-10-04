Vatandaş yüzde 33,29’luk enflasyon oranına tepki gösterdi: “Gerçeği yansıtmıyor”

Türkiye’de yıllık enflasyon oranı yüzde 33,29 olarak açıklandı. Ancak vatandaş, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Ekonomik krizin hayatın her alanına yansıdığını söyleyen vatandaşlar, market ve pazar fiyatlarının hızla yükseldiğini dile getiriyor. Emekli, asgari ücretli ve dar gelirli kesimler, uygulanan ekonomi politikalarına tepkili.

Geçim sıkıntısının her geçen gün ağırlaştığını vurgulayan vatandaşlar, “Çözüm yok, kaderimize terk edildik. Kira aldı başını gidiyor, meyveye bile hasret kaldık” sözleriyle durumun vahametini anlattı.

Emekliler ise yaşadıkları tabloyu şu sözlerle özetliyor: “Artık kendimizden geçtik. Masraf edip okuttuğumuz evladımız bile işsiz kaldı.”