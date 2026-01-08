Vatandaşa sorduk: ABD'nin Venezuela saldırısına ne dediler?

Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti ve Başkanı Nicolas Maduro ABD'ye meydan okuyor, Venezuela halkı direniyor. Biz de Hatay'da sokağa çıktık, bu direnişi ve ABD'nin haydutluğunu vatandaşa sorduk. İşte yanıtlar....

Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yıllardır uyguladığı ekonomik yaptırımlara ve siyasi baskılara karşı ülkesinin egemenliğini savunuyor. Venezuela halkı bu baskılara karşı direnmeye devam ederken, Washington yönetiminin son hamleleri tepkilere yol açtı.

ABD’nin Venezuela devlet başkanını alıkoymaya yönelik girişimleri, ülkede ve bölgede büyük rahatsızlık yarattı. Uygulanan yaptırımlar ve siyasi baskılar, doğrudan Venezuela halkını hedef almakla eleştiriliyor.

Venezuela’daki gelişmeler Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Hatay’da sokağa çıkan vatandaşlara ABD’nin Venezuela’ya yönelik politikalarını ve son gelişmeleri sorduk.

Hatay’da yapılan sokak röportajlarında, ABD’ye yönelik tepkinin yüksek olduğu görüldü. Vatandaşlar, Washington’un savaş politikalarını ve müdahaleci yaklaşımını eleştirdi.

Görüş bildiren yurttaşlar, Venezuela’nın emperyalizme meydan okuduğunu vurguladı. Bu mücadelenin sonunda kazananın Karakas olacağı ifade edildi.

Sokaktan yükselen mesajlarda, ABD’ye karşı birlik olunması gerektiği dile getirildi. Venezuela’nın doğal kaynaklarına ve siyasi geleceğine yönelik dış müdahalelerin doğru olmadığı belirtildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay ABD Venezuela
