Vatandaşın sofrası iyice daralıyor

Hayatın her alanında artan hayat pahalılığı vatandaşın sofrasını iyice daralttı. Et tüketmekte zorlanan vatandaş artık sebze de almakta güçlük çekiyor. 2010'da nüfusun yüzde 69'u her gün en az bir kere sebze veya salata tüketirken bu oran 2022'de yüzde 41'e geriledi. Üstelik tarla ve market arasındaki fiyat farkı da giderek büyüyor. Bu tablo karşısında vatandaşın sağlıklı beslenme imkanı da zarar görüyor.

İstanbul Planlama Ajansı'nın Kent Gündemi Serisinin son raporu ”Enflasyonun Sofra Hali: Türkiye’de ve İstanbul’da Gıda Enflasyonu" yayınlandı. 2017-2018 döneminde kişi başı tüketilen sebze miktarı 283.1 kg iken, bu miktarın 2022 – 2023 döneminde 261.7 kg’ye düştüğü tespit edildi.



2010 yılında nüfusun yüzde 69.4’ü her gün en az bir kere sebze veya salata tüketirken bu oran 2022 yılında yüzde 41.2’ye geriledi.



2010’da nüfusun yüzde 57’si her gün bir kere veya daha fazla meyve tüketirken bu oran 2022 yılında yüzde 36.5’e düştü.

Ocak 2021’den Ocak 2024’e geçen süreçte ise Türkiye’de ortalama tavuk fiyatı 15 lira 86 kuruştan 79 lira 23 kuruşa yükseldi.