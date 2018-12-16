Düzce'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü Hilmi Kanat, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.



Kaza Zonguldak-Düzce bağlantı yolunun Şifalı su mevkisinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki su kanalına çarptı.



Sürücü bulunduğu yerde sıkıştı oğlu ise yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kaza kırım ekipmanlarıyla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar da otomobilin devrilmemesi için aracı tuttu.



Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu otomobildeki sürücü çıkarıldı. Yaralı sürücü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.





ulusal.com.tr