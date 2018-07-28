İstanbul Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında riskli alan olarak belirlenen 450 haneye "Evlerinizden 10 gün içinde çıkın" talimatı gönderdi. Mahalle sakinleri, 10 gün içinde evlerinden çıkmazsa elektrik ve suları kesilecek.

"Mağduruz, yöneticiler yalan söylüyor, bizi evimizden atmaya çalışıyor" dediler, seslerini duyurmaya çalıştılar.



İstanbul Üsküdar'da kentsel dönüşüm nediniyle belediye tarafından "Evinizden çıkın" talimatı gönderilen vatandaşlar zor günler geçiriyor.



Kızıltepe'deki 180 dönümlük araziyi kapsayan ve riskli alan olrak belirlenen bölgede tam 450 hane bulunuyor.



Belediye mahalle sakinlerine "10 gün içinde evden çıkın talımatı verince" vatandaşlar duruma tepki gösterdi.



Vatandaşlar, bölgenin rant için boşaltıldığını iddia ediyor.



Mahalle sakinleri, 10 gün içinde evinden çıkmazsa elektrik ve suları kesilecek.



ulusal.com.tr