Vatandaşlar etkisiz hale getirdi: Pompalıyla etrafa ateş açtı!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde öğle saatlerinde tansiyon yükseldi. Şeyh Bedrettin Caddesi üzerinde elinde pompalı tüfekle yürüyen 22 yaşındaki S.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle havaya ateş açmaya başladı.

Çevredeki duyarlı vatandaşlar, havaya ateş açan şüpheliyi bir anlık boşluğundan yararlanarak etkisiz hale getirdi. O sırada bölgede bulunan okul polisi ve ihbar üzerine sevk edilen takviye ekipler, S.Y.’yi silahıyla birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin sokak ortasında tüfekle yürüdüğü ve ardından yakalandığı anlar hem çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

GÖRGÜ TANIĞI: "KADINLARIN KOŞTUĞUNU GÖRDÜM, KAÇTIM"

Olay sırasında çocuğunu anaokulundan almak için bölgede bulunan görgü tanığı Yunus Gencer, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Şüpheli gelip birkaç el ateş açtı. Kadınların koştuğunu gördüm, ne olduğunu sorunca birinin pompalı tüfekle ateş açtığını söylediler. Aramızda çok kısa bir mesafe vardı, onu elinde silahla görünce hemen kaçtım. Yanımdaki bir kişi kendisinde de silah olduğunu ama pompalı tüfek isabet eder korkusuyla ateş açmadığını söyledi. Şahıs kaçmaya çalışırken polisler yetişip yakaladı.”

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki S.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın silahı nereden temin ettiği ve olayı hangi amaçla gerçekleştirdiği araştırılıyor. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, emniyetteki işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

