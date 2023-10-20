Vatandaşlar İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

İsrail'in saldırgan politikası yurdun birçok noktasında protesto edildi. Yaşananların vahşet olduğu belirtildi. Sol örgütler de "Filistin'in yanındayız" sloganlarıyla eylemler düzenledi. İsrail ile bağların koparılması çağırısı yapıldı.

Vatandaşlar İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yurdun birçok noktasında bu görüntüler vardı. "Katil İsrail" yazılı dövizler taşındı. Eylemlerde Türkiye ve Filistin bayrakları açıldı. Vahşetin son bulması istendi.

Sol örgütler de İsrail'in karşısında yer aldı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Ankara İsrail Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Ortak açıklamada AK Parti hükümetine de eleştiriler vardı. "ABD ve Avrupa devletleri, elini direnen Filistin’in üzerinden çek.” mesajı verildi.

Doğu Perinçek Filistin Savaşının Önemini Anlattı! "ABD ve İsrail Türkiye'yi Tehdit Ediyor"Doğu Perinçek Filistin Savaşının Önemini Anlattı! "ABD ve İsrail Türkiye'yi Tehdit Ediyor"Siyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# israil # filistin # gazze
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