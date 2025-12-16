Vatandaşlar tepkili: İskenderun Belediyesi Maydanoz Parkı'nı satışa çıkardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Maydanoz Parkı’nın belediye meclisi kararıyla satışa çıkarılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Parkın betonlaşmaya açılmasına karşı çıkan yurttaşlar, yeşil alanların korunmasını istiyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Maydanoz Parkı’nın satışa çıkarılması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda park alanının konut yapımı amacıyla satılmak istenmesi tartışmalara yol açtı.

Maydanoz Parkı’nın, AK Partili İskenderun Belediyesi tarafından satış listesine alınması, Belediye Meclisi’nde de görüş ayrılıklarına neden oldu. Karara karşı çıkanlar, yeşil alanların yapılaşmaya açılmasının kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu savundu.

VATANDAŞLARDAN PARKA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf, parkın satılmasına karşı olduklarını dile getirdi. Deprem sonrası yeşil alanların önemine dikkat çeken vatandaşlar, Maydanoz Parkı’nın çocuklar, aileler ve mahalle sakinleri için korunması gerektiğini vurguladı.

İSKENDERUN’UN BETONA DEĞİL YEŞİL ALANA İHTİYACI VAR

Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Sadık Karakaş da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İskenderun’un betonlaşmaya değil, nefes alacak yeşil alanlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Karakaş, parkların korunmasının kent yaşamı açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

CHP İskenderun Belediye Meclis Grup Başkanı Ahmet Bülent Bozdoğan ise yeşil alanlara dokunulmaması gerektiğini belirterek, Maydanoz Parkı’nın satışına karşı olduklarını açıkladı.

Maydanoz Parkı’nın satışıyla ilgili kararın kamuoyundaki tepkiler sonrası nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

