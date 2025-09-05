Veliler dikkat: Çocuğunuzu kahvaltısız okula göndermeyin

Sakarya’daki Özel Adatıp Hastanesi Diyetisyeni Tuğba Demircan, okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesinin okul başarısını doğrudan etkilediğini belirtti. Dyt. Demircan, kahvaltının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlanmalı. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek, yumurta, peynir, süt veya yoğurt, taze sebze ve meyveler yer almalı. Şekerli ve paketli gıdalar yerine doğal ve besleyici alternatifler tercih edilmeli.”

“SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER ENERJİYİ YÜKSEK TUTAR”

Dyt. Demircan, çocukların gün boyu enerjisini yüksek tutabilmesi için sağlıklı ara öğünlerin de önemine değindi:

“Okul çantasında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak, çocukların hem enerjisini yüksek tutar hem de abur cubura yönelmelerini engeller. Kuruyemiş, taze meyve, tam tahıllı sandviçler iyi seçeneklerdir.”

Sağlıklı beslenmenin yalnızca başarı değil, aynı zamanda bağışıklık için de önemli olduğunu ifade eden Demircan, “Yeterli protein, vitamin ve mineral alımı hastalıklara karşı koruma sağlar. Düzenli su içmek, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmak da sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

Velilere de seslenen Dyt. Tuğba Demircan, çocuklara doğru beslenme alışkanlığı kazandırmanın önemini vurguladı:

“Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak, yaşam boyu sürecek bir yatırım demektir. Ebeveynler bu konuda örnek olmalı ve çocuklarının beslenme düzenini yakından takip etmelidir.”