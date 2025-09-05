Veliler dikkat: Çocuğunuzu kahvaltısız okula göndermeyin

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenme düzeni yeniden gündeme geldi. Diyetisyen Tuğba Demircan, sağlıklı kahvaltının çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Veliler dikkat: Çocuğunuzu kahvaltısız okula göndermeyin
Yayınlanma:

Sakarya’daki Özel Adatıp Hastanesi Diyetisyeni Tuğba Demircan, okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesinin okul başarısını doğrudan etkilediğini belirtti. Dyt. Demircan, kahvaltının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlanmalı. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek, yumurta, peynir, süt veya yoğurt, taze sebze ve meyveler yer almalı. Şekerli ve paketli gıdalar yerine doğal ve besleyici alternatifler tercih edilmeli.”

“SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER ENERJİYİ YÜKSEK TUTAR”

Dyt. Demircan, çocukların gün boyu enerjisini yüksek tutabilmesi için sağlıklı ara öğünlerin de önemine değindi:

“Okul çantasında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak, çocukların hem enerjisini yüksek tutar hem de abur cubura yönelmelerini engeller. Kuruyemiş, taze meyve, tam tahıllı sandviçler iyi seçeneklerdir.”

Sağlıklı beslenmenin yalnızca başarı değil, aynı zamanda bağışıklık için de önemli olduğunu ifade eden Demircan, “Yeterli protein, vitamin ve mineral alımı hastalıklara karşı koruma sağlar. Düzenli su içmek, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmak da sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

Velilere de seslenen Dyt. Tuğba Demircan, çocuklara doğru beslenme alışkanlığı kazandırmanın önemini vurguladı:

“Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak, yaşam boyu sürecek bir yatırım demektir. Ebeveynler bu konuda örnek olmalı ve çocuklarının beslenme düzenini yakından takip etmelidir.”

Bakan Güler: “PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”Bakan Güler: “PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”Gündem
Genç yıldızdan olay yaratan Messi itirafı: "Beni öldürmek istedi"Genç yıldızdan olay yaratan Messi itirafı: "Beni öldürmek istedi"Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sakarya
Günün Manşetleri
Müjdat Gürbüz de görevden çekildi
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
CHP’nin itirazı kabul edildi
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
Son dakika açıklaması
ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Bankalar yarışta! Bankalar yarışta!
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat! İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!