Vestel 2 bin kişiyi işten çıkarıyor: Zorlu Holding borç yapılandırmasına gidiyor

Yapılan açıklamaya göre, Vestel'de planlanan işten çıkarma, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor. Kararın gerekçesi olarak, küresel ekonomik koşullar ve yüksek faiz ortamının yarattığı baskı gösterildi.

Zorlu Holding, mevcut ekonomik tablo karşısında 4,9 milyar dolarlık borç yükünü yeniden yapılandırmak üzere çalışmalar yürütüldüğünü de duyurdu.

CEO Yüngül, Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede, Vestel’deki işten çıkarmaların üretim kapasitesini düşürmeyeceğini, tam tersine verimliliği artırmaya yönelik bir adım olduğunu savundu.

Varlık satışına ilişkin değerlendirmede bulunan Yüngül, "Şirketler dinamik yapılardır; gerektiğinde her şey alınabilir, her şey satılabilir" ifadelerini kullandı.