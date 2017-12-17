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Veysel Karani Beldesi 10 yıl aradan sonra içme suyuna kavuştu

Siirt'in Veysel Karani Beldesi 10 yıl aradan sonra içme suyuna kavuştu. Bölge halkı yıllar sonra ilk kez su faturası ödeyecek.

Veysel Karani Beldesi 10 yıl aradan sonra içme suyuna kavuştu

Su faturası ödemek çoğu kişi için bir külfet olsada Siirt'in Veysel Karani halkı için bir mutluluk sebebi.

1994 yılında kurulan, 7 bin nüfusa sahip Veysel Karani beldesinin yıldır çektiği su şebekesi hasreti sonunda bitti.

Belde kurulduğundan itibaren 2005 yılına kadar içme suyunu kendi imkanlarıyla elde etti. Sonraki 3 boyunca kullandıkları su şebekesi 2008'de tekrar iptal oldu.

O günden bu yana susuz kalan belde halkı, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 yıllık hayaline kavuştu. Veysel Karanililer yıllar sonra ilk kez su faturası ödeyecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #veysel karani #siirt
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